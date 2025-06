Expedição do Conhecimento mobiliza região

A Expedição do Conhecimento, projeto da Itaipu Binacional em parceria com o Itaipu Parquetec, está levando educação ambiental de forma interativa para escolas de alguns municípios do Norte Pioneiro. A ação envolve estudantes da Educação Infantil ao Ensino Médio, além de professores, autoridades locais e apoiadores da causa ambiental.

O projeto é realizado dentro de um caminhão adaptado, com cerca de 15 metros de extensão, equipado com maquetes, painéis interativos, vídeos animados, microscópio e outros recursos que estimulam a aprendizagem. Os principais temas abordados são Água, Energia e Sustentabilidade, com o objetivo de despertar a consciência ambiental nas novas gerações.

O cronograma de visitas já passou por Cornélio Procópio (27/05 a 05/06) e Wenceslau Braz (09/06 a 18/06). Em Santo Antônio da Platina, o caminhão ficará de 25 de junho até 9 de julho. Já em Ibaiti, a exposição será realizada de 28 de julho a 8 de agosto.

As visitas são organizadas em parceria com o Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo (GAEMA), do Ministério Público, e devem envolver todas as escolas dos municípios atendidos. Além das visitas escolares, o projeto também busca impactar indiretamente a comunidade, incentivando hábitos sustentáveis e a preservação do meio ambiente.