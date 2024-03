Expo Londrina terá estande DE TURISMO DO NORTE PIONEIRO

BRDE e forças de segurança pública também têm programações especiais na feira

Com 110 metros quadrados, o estande da Secretaria do Turismo do Paraná na Expo Londrina 2024 vai apresentar produtos turísticos de nove municípios da região: Londrina, Rolândia, Pitangueiras, Sapopema, Assaí, Porecatu, Ribeirão Claro, Apucarana e Mandaguari. A feira está na sua 62ª edição, com foco no agronegócio e conhecimento técnico no campo.

Os produtos turísticos listados para o estande são bastante variados, entre locais para hospedagem, roteiros turísticos e dicas de gastronomia. Eles foram selecionados pelas Instâncias de Governança Regionais (IGRs) do Norte Pioneiro e do Norte do Estado, que são organizações com participação do poder público e dos atores privados dos municípios que compõem as regiões turísticas. Os municípios, empresários e produtores que irão expor no estande do turismo se dividirão entre esses dias, em formato de escala.

Entre os produtores típicos estarão disponíveis para consumo e compra artesanato, cafés, sucos e outras bebidas com produção regional, frutas, biscoitos, queijos, entre outros. Também haverá dicas de hotéis, pousadas e hospedagem do turismo rural.

O secretário do Turismo do Paraná, Márcio Nunes, afirma que a proposta dos estandes do turismo nas feiras e eventos é justamente alavancar os produtos e roteiros turísticos. Em 2023, o Paraná levou os atrativos turísticos para 25 eventos desses portes. Para o ano de 2024, a expectativa é apresentar os produtos turísticos paranaenses em cerca de 100 eventos dessa natureza.

“O Paraná tem muita oferta no turismo, em diversos segmentos, e isso preciso ser apresentado de forma mais adequada. Os nossos hotéis, roteiros, atividades turísticas e gastronomia devem ser divulgados e as feiras são os melhores palcos para isso pela grande quantidade de pessoas que passam por ela todos os dias”, disse.

BRDE – O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) promoverá, durante a Expo Londrina, um café da manhã com clientes. O objetivo é fortalecer os vínculos com as empresas do Norte. Durante os primeiros meses de 2024, a região foi responsável por aproximadamente R$ 160 milhões em contratações, com 195 acordos firmados.

SEGURANÇA – A Polícia Civil do Paraná (PCPR) irá atender a população com a Delegacia Móvel. Estarão à disposição do público serviços como a confecção de boletins de ocorrência e orientações quanto às atribuições da polícia judiciária. A delegacia móvel é responsável por aproximar a PCPR da sociedade e contribuir com a inibição da criminalidade.

A Polícia Científica do Paraná participará da feira com o Museu Móvel, que traz um experiência interativa para os visitantes e mostra um pouco do trabalho da PCP. A exposição trará maletas de perícia, microscópios, peças anatômicas, materiais balísticos e exemplos de fauna cadavérica.

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) atuará no policiamento dentro exposição e na orientação do trânsito nas vias de acesso ao local. Além disso, serão distribuídas pulseirinhas de identificação para as crianças e exposição de viaturas histórias. A grande novidade este ano será o estande da Patrulha Rural, onde os visitantes poderão conhecer esta modalidade de patrulhamento voltado ao ambiente no campo, além de receber algumas dicas e orientações sobre segurança.

EXPO LONDRINA – A Expo Londrina terá 10 dias de atividades. O parque Governador Ney Braga recebe, de 5 a 14 de abril, um dos eventos mais tradicionais do setor agropecuário do País. Promovida pela Sociedade Rural do Paraná, a feira mostra novas tecnologias para o produtor rural, além de levar informação e entretenimento para o público em geral. Na última edição, ela recebeu mais de 470 mil visitantes, movimentando cerca de R$ 1,26 bilhão em negócios. Cerca de 9 mil empregos diretos e indiretos foram gerados durante o evento.

Além da Secretaria do Turismo, o IDR-Paraná é um dos parceiros desta edição, com um espaço permanente no parque, em parceria com a Universidade Estadual de Londrina (UEL). São onze mil metros quadrados, onde está instalada a Via Rural-Smart Farm e Eventos, com a participação de profissionais da extensão rural, pesquisa e negócios. Ela aproxima o público urbano da realidade do agricultor paranaense.