Fábio Gabriel lança dois ebooks gratuitos

Autor é professor do Colégio Rio Branco em Santo Antônio da Platina

Fábio Gabriel lança dois novos ebooks no início deste 2023, um sobre ensino de filosofia e outro sobre mensagens no discipulado de Jesus (em parceria com João Carlos Brambilla, bacharel em teologia e professor de filosofia atuando em Wenceslau Brás). O livro sobre ensino de filosofia trata de uma segunda edição, agora como ebook gratuito e também a partir de março estará disponível em vários marketplaces, como: Amazon, Submarino, Estante Virtual, Magazine Luiza, Livrarias Curitiba, Americanas, Shoptime e Magazine Luiza.

O ebook gratuito sobre ensino de Filosofia é intitulado: “ O ensino de filosofia enquanto experiência filosófica: possibilitar ao estudante de filosofia ‘criar conceitos’ e/ou ‘avaliar o ‘valor’ dos valores” O prefácio da obra é da Profa. Dra. Ana Lúcia Pereira, professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG/PR), que assim afirma: “A pesquisa de Fábio Antônio Gabriel vem ao encontro de estudos que revelam que quando a aula de Filosofia permite ao estudante criar conceitos e ou avaliar o valor dos valores está se permitindo ao mesmo aluno realizar uma experiência filosófica, indo além do enciclopedismo” O download gratuito pode ser realizado pelo https://www.pimentacultural.com/livro/ensino-filosofia

O ebook gratuito na área teológica tem o título: “Mensagens no caminho do discipulado de Jesus”. O objetivo da obra, segundo os autores, é refletir sobre a prática cristã no cotidiano numa perspectiva ecumênica, a fim de concretizar a prática de Jesus; “para que todos tenham vida e vida em abundância”. Nos próximos dias será disponibilizado no site www.fabioantoniogabriel.com

Sobre o autor: Fábio Antônio Gabriel – Doutor em Educação (2019) e mestre em Educação (2015) pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). Desenvolveu estágio-doutoral em Educação também pela UEPG (2020-2021). Professor da Rede Estadual de Paraná da disciplina de Filosofia (SEED PR – NRE de Jacarezinho – Colégio Estadual Rio Branco). Professor contratado do Centro de Letras, Comunicação e Artes do campus Jacarezinho da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), atuando na área de Fundamentos e Teorias da Educação.