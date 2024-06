FAEP/SENAR aguarda Plano Safra 2024/25

Setor agropecuário vive expectativa com lançamento

O agronegócio nacional vive dias de expectativa com a proximidade do lançamento do Plano Safra 2024/25. O evento, que deve ditar os rumos do crédito agrícola e seguro rural nos próximos meses, está marcado para ocorrer no dia 26 de junho, pela manhã. Quem traz os detalhes sobre o assunto é Ana Paula Kowalski, técnica do Departamento Técnico e Econômico (DTE) do Sistema FAEP/SENAR-PR.

No fim de fevereiro, o Sistema FAEP/SENAR-PR, preparou um documento contendo as demandas do setor agropecuário paranaense para o próximo Plano Safra (2024/25). Os pleitos foram encaminhados em conjunto com a Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores Familiares do Estado do Paraná (Fetaep), Organização das Cooperativas do Estado do Paraná (Ocepar), Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento do Paraná (Seab).

Dentre os principais pleitos do agro paranaense estão a disponibilização de um montante total de R$ 568 bilhões para a Safra 2024/25, sendo R$ 383 bilhões para créditos de custeio e comercialização e R$ 185 bilhões para investimentos. Em relação às taxas de juros, o pedido está detalhado conforme cada programa de investimentos, de modo ao percentual mais alto não ultrapassar 9% anuais.

Outro destaque no documento assinado pelo conjunto de entidades paranaenses está relacionado ao seguro rural. Bandeira histórica do Sistema FAEP/SENAR-PR, no ano passado a ferramenta fundamental para o planejamento agropecuário ficou de fora dos planos do governo. “Para esse plano safra, o pedido das entidades paranaenses foi de um montante de R$ 2,5 bilhões. Além disso, solicitamos que esse valor seja garantido, que não haja possibilidade de ser remanejado para outras áreas pelo governo”, lembrou Ana.