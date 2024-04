Falece Geane Alves SIQUEIRA RIBEIRO

Ela não resistiu a um câncer

Faleceu na manhã desta sexta-feira, no Hospital do Câncer de Londrina, Geane Alves Siqueira Ribeiro (fotos), de 47 anos, esposa de Manu Ribeiro, filha do Ivo Alves Siqueira e Cleuza Teixeira, irmã do Genildo Siqueira (trabalha na prefeitura platinense).

Ela lutava contra a doença, deixou também a filha Maria Clara Siqueira.

Velório será na Funerária Santo Antônio, Avenida Oliveira Motta.

Sepultamento do corpo neste sábado, dia 27, em horário a ser informado pelo Npdiario.