De tradicional família platinense

Faleceu de causas naturais nesta sexta-feira, dia 23, Lourdes Campos Marangoni (fotos) , aos 88 anos, em Santo Antônio da Platina.

Seu corpo está sendo velado na Funerária São Carlos/Platinense de onde sairá às 14 horas para sepultamento neste sábado, dia 24, para o Cemitério São João Batista.

Era casada com José Mendes,o Zé Amarelo, proprietários da Loja Campos, na rua Rui Barbosa.

Sogra do comerciante Luis Renato Patrial, do Bar do Tunity.

Deixa o marido, cinco filhas, Eni, Eunice, Cíntia, Eleni (Lena) e Zeni (Xeno); sete netos e seis bisnetos.