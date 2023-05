Falece Maria da Conceição Pires Ferreira aos 90

Neste sábado em Santo Antônio da Platina

Faleceu em decorrência de complicações no sistema cardiorrespiratório às 13 horas deste sábado, dia seis, Maria da Conceição Pires Ferreira (foto), 90 anos, do Antigo Bazar Luzitano, em Santo Antônio da Platina.

Deixa o marido Lourivaldo Ferreira, a filha Deolinda, dois netos e seis bisnetos.

Velório sendo realizado na Funerária Santo Antônio, na esquina da avenida Oliveira Motta com rua Munhoz da Rocha, no centro.

Sepultamento no Cemitério São João Batista às dez horas neste domingo, dia sete.