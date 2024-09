Falece Miltes Simões de Mello aos 84 anos

Sepultamento às 14 horas desta terça-feira

O corpo de Miltes Simões de Mello (fotos) , de 84 anos, será velado a partir das nove horas desta terça-feira, dia dez, na Funerária Santo Antônio (perto da Apae), em Santo Antônio da Platina. O sepultamento está marcado para as 14 horas no jazigo da família no Cemitério São João Batista.

Ela, que iria completar 85 anos na próxima sexta-feira, dia 13, estava internada no Hospital Paraná, em Maringá.

Sofria com problemas de saúde decorrentes da dengue e não resistiu.