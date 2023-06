Sepultado corpo de Pedro Granemann

Agropecuarista deixou esposa, três filhos e seis netos

O agropecuarista Pedro Eloi Granemann (fotos) faleceu por problemas de saúde em sua própria residência e seu corpo foi velado na Funerária Platinense. Tinha 78 anos.

Simpático e alegre, foi fundador do CTG (Centro de Tradições Gaúchas) Coxilha Platinense. Nasceu em Curitibanos, cidade de 40 mil habitantes da região serrana de Santa Catarina.

Era dono junto com a família de uma padaria na rua Benedito Lúcio Machado.

Tinha propriedade em Jundiaí do Sul, onde o corpo foi sepultado às 16h30m desta sexta-feira, dia nove, no Cemitério Municipal.

Deixou a esposa, Maria Aparecida Granemann, três filhos Manoel Luiz, Mara e Nara, e seis netos, Felipe, Leonardo, Clara, Luiz Guilherme, Enzo Luiz e Pedro Luiz.