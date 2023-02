Família platinense pede doações por causa das chuvas (vídeo)

Perdas materiais pela chuva

Uma família de Santo Antônio da Platina teve a casa inundada na noite de quarta-feira (22), devido as fortes chuvas, e com isso houve muitas perdas materiais. E com três crianças, duas meninas, uma de sete anos e outra de dois, e um garoto de dez.

Eles estão aceitando doações de guarda roupa, fogão, geladeira, cama, roupas de criança e alimentos. O endereço é Rua José Viera Gusmão, número 92, corredor, Vila Setti. O dono é Maycon, conhecido como filho da Tatinha.

Também é possível ajudar por intermédio de PIX solidário, cuja chave é 102.244.379-84 (CPF), titular Beatriz Aparecida de Jesus Vieira.

Qualquer ajuda é bem-vinda.