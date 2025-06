Favorita ao Senado, Graeml se aproxima de Ratinho (assista)

A jornalista Cristina Graeml visitou o Npdiario, em Santo Antônio da Platina, neste fim de semana em que a Gazeta do Povo apontou que lidera as intenções de voto para o Senado no Paraná, segundo o levantamento da Noekemp Pesquisas, 19.7%. Em 2024, chegou ao segundo turno na disputa pela Prefeitura de Curitiba, sua estreia nas urnas.

Foi a mulher mais votada da história na capital paranaense, com 390.254 votos no segundo turno. O Podemos anunciou a pré-candidatura dela em fevereiro de 2025. Em segundo lugar no levantamento, o presidente da Assembleia Legislativa Alexandre Curi (PSD), teve 12,2% da preferência, tecnicamente empatado com os deputados federais Filipe Barros (PL) e Zeca Dirceu (PT). O pleito será no dia quatro de outubro de 2026 com duas vagas ao Senado.

Na visita ao jornal, elogiou o governador Carlos Massa Ratinho, sinalizou que o apoiaria à presidência da República e o candidato dele na majoritária, afirmou que não sairá do Podemos mesmo tendo recebido convite do ex-presidente Jair Bolsonaro para ingressar no PL., e mantém a defesa da Direita contra os esquerdistas.

Mencionou nomes com os quais está conversando atualmente , de diversas tendências no espectro político, onde aparenta transitar com tranquilidade mesmo com a campanha do ano passado tendo sido ‘contra o sistema”.

Estava acompanhada do coordenador regional da pré-campanha Franklyn Thainãn.