Faz graça, BATE em viatura e é preso em Siq. Campos (vídeo)

Malabarista irresponsável colocou em risco vidas própria e alheias

Exclusivo: Em torno de 11 horas desta sexta-feira, dia 19, um rapaz foi preso pelas Polícias Militar e Rodoviária Estadual, em Siqueira Campos.

Tendo na garupa uma moça, ele conduzia em Salto do Itararé uma Honda/ CG 150 (placas de Pinhalão), fazendo malabarismos. A rádio patrulha tentou a abordagem com sinais luminosos e sonoros, mas não obedeceu e acelerou.

Cortando giro, escapamento com descarga livre, ziguezagueando e mostrando o dedo no meio para a equipe.

Entrou na PR-092 e no KM 274 já em Siqueira Campos provocou abalroamento lateral na viatura da PM. Acabou caindo e quando foi abordado, a pé no acostamento, ainda reagiu com violência.

Foi dominado, algemado e encaminhado pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) com ferimentos médios para a Santa Casa local (escoriações e quatro pontos na cabeça).

Realizado teste etilométrico tendo como valor 0,00 mg/l.. A passageira não se machucou.

A Renault/Duster (placas de Curitiba) teve avarias.

Dava voz de prisão depois por perigo de dano, direção perigosa, prejuízos materiais, desacato, desobediência e resistência, sendo levado para a cadeia siqueirense. Assinou Termo se comprometendo a pagar os consertos na lataria da viatura. Recebeu três multas.

A motocicleta foi apreendida.