Feira Agropecuária de Ibaiti iniciará no dia 14

Programação já está definida para todo evento



Entre os dias 14 e 17, ocorrerá a Feira Agropecuária de Ibaiti (FICAI).

O evento terá entrada franca, com praça de alimentação de quinta a domingo, com Empório dos Doces, The Rafa’s, Chopp, Arúla Compadre, além de som e shows regionais.

O leilão de gado (Leiloeira Rural Sul) está agendado para sábado.

Terão empresas do setor agrícola com maquinários Maq. Paraná Massey Fergsun, Mahindra, New Holland, e também LMC pulverizadores, Primas do Café, Comercial Jabuti Stihl, DENORP, BAUM, CRESOL, CAPAL, PITANGUEIRAS, energia solar LMC; e LZ7

Programação das palestras:

Situação do Mercado do Agro, com Mirela

15/03, às 19:00 – Parasitoses: A Importância do Controle Parasitário, ministrada por Lucas Reis;

16/03 às 14:30h – Por Trás da Xicara de Café, ministrada por Eduardo Bianchi.

Também explanação sobre energia solar antes dos dois eventos.