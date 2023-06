Feira do Artesanato terá edição especial

Desta quinta-feira até o próximo sábado

Os artesãos da Feira Municipal do Artesanato de Santo Antônio da Platina farão uma exposição especial nesta semana na Biblioteca Municipal Dorothea Marques Guimarães. Os produtos estarão disponíveis para venda nesta quinta-feira (1°) e sexta-feira (2) no interior da biblioteca e também no sábado (3) serão montadas barraquinhas do lado externo com a temática junina.

Itens de decoração, artesanato, doces e comidas típicas estão entre os produtos comercializados pelos artesãos platinenses , que uniram literatura e arte em um único espaço aberto para a população, em parceria com a Ong Decole com Livros e o Departamento Municipal de Cultura.

No sábado, além da feira haverá também contação de histórias para as crianças ás 10h e ás 11h a apresentação do Coral Encanto.