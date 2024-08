Feminicida pode ser condenado até 40 anos, diz advogado

Criminoso está preso na cadeia de Andirá

Feminicídio significa praticar homicídio contra mulher por “razões da condição de sexo feminino” (por razões de gênero). Pune mais gravemente aquele que tira a vida de alguém do sexo feminino por “razões da condição”. Foi o que aconteceu em Jacarezinho.

Maria Eduarda Luccas da Silva (fotos cedidas pelos pais exclusivas para o Npdiario) foi assassinada a facadas em torno de 11h50m nesta quinta-feira, dia primeiro, numa casa da rua Duque de Caxias, na Vila Setti. Tinha quatro medidas protetivas contra um jovem de 19 anos, que a matou.

A irmã dela, de dez anos, também foi agredida com objeto contundente, e sua lesão inspira cuidados. Permanece internada na Santa Casa jacarezinhense.

Duda, como era carinhosamente chamada, deixou um menino de dez meses, filho do criminoso, com o qual conviveu um ano e quatro meses. O feminicida (foto abaixo) é ex-namorado, tem 19 anos, dependente de drogas e a agredia e humilhava.

Segundo o advogado platinense Américo Ricardo de Godoy Costa (foto de capa) informou, antes da Lei n.º 13.104/2015, não havia nenhuma punição especial para o feminicida. Em outras palavras, o feminicídio era punido, de forma genérica, como sendo homicídio (art. 121 do Código Penal).

!”A depender do caso concreto, o feminicídio (mesmo sem ter ainda este nome) poderia ser enquadrado como sendo homicídio qualificado por motivo torpe (inciso I do § 2º do art. 121) ou fútil (inciso II) ou, ainda, em virtude de dificuldade da vítima de se defender (inciso IV). No entanto, o certo é que não existia a previsão de uma pena maior para o fato de o crime ser cometido contra a mulher por razões de gênero”, disse o profissional. O feminicídio agora é punido como homicídio qualificado.

Não era previsto na Lei n.º 11.340/2006, apesar de Maria da Penha Maia Fernandes, que deu nome à Lei, ter sido vítima de feminicídio duas vezes (tentado). Vale ressaltar que as medidas protetivas da Lei Maria da Penha poderão ser aplicadas à vítima do feminicídio (obviamente, desde que na modalidade tentada).

O advogado detalhou que o elemento, adicionando as qualificadoras, acusado de praticar esse crime bárbaro, também atentou contra menor de idade (dez anos anos, irmã de Duda).

Dr. Américo concluiu: “Sendo condenado e ocorrendo o trânsito em julgado, na fase da Execuções das Penas (Execuções Penais) quando então serão realizadas as unificações das penas, poderá a pena passar os 30 anos podendo chegar até a 40 anos de reclusão”.

Quando a vítima engravidou, os parentes da Igreja Internacional da Graça de Deus, da qual a maioria é devota, aceitaram que morasse com o rapaz. Logo, porém, voltou a morar nos fundos da casa da sua família (o pai, Marcos, a mãe, Ana Paula, e os quatro irmãos).

Trabalhavam numa Van como transporte escolar e na zona rural. Maria Eduarda era motorista de pá carregadeira, atuando num porto de areia, mesmo com sua pouca idade e fragilidade física, segundo relatou à reportagem a tia, Luciana Moreira.

Vizinhos ouviram gritos e chamaram a Polícia Militar no final da manhã desta quinta-feira. O elemento premeditou tudo, esperou os pais saírem para trabalhar, pulou o muro e portão, assassinou e escapou correndo a pé.

Só que investigações da PM, Polícias Civil e Rodoviária Federal indicaram que o elemento viajou de mototáxi para Santo Antônio da Platina. Estava se escondendo num bairro rural platinense chamado Ribeirão Bonito, e conseguiu fugir num primeiro momento.

Na sequência, se entregou com advogado na delegacia da Polícia Judiciária, onde foi interrogado pelos dois delegados ( Rafael Guimarães e Keylla dos Anjos Melo Glatzl) e encarcerado depois em Andirá, onde se encontra agora à disposição da Justiça.

O caso segue pela Delegacia da Mulher de Jacarezinho. A delegada Caroline dos Santos Fernandes preside o inquérito.

O corpo foi velado sob forte comoção na Capela Vitoriana e sepultado em torno de 10h50m no Cemitério São João Batista nesta sexta-feira, dia dois, em Jacarezinho.

Mais detalhes ainda hoje.