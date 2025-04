Feriadão de Páscoa e Tiradentes aumentará movimento nas VIAS

Que estão sob concessão da EPR Litoral Pioneiro

O feriadão que reúne a Sexta-feira Santa (18 de abril) e Tiradentes (21) movimentará as rodovias sob concessão da EPR Litoral Pioneiro. A estimativa da concessionária aponta para 400 mil veículos circulando no trecho, sendo 250 mil veículos entre Ponta Grossa, Jacarezinho e Cornélio Procópio, e fluxo de 150 mil veículos entre Curitiba e o Litoral do Paraná.

O movimento é 30% maior do que nos dias normais. O horário de pico deve se concentrar entre 14h e 22h da quinta-feira (17) e na manhã de sexta (18), entre 7h e 12h. Já o retorno do feriado terá alto movimento durante a tarde e a noite de domingo (20), das 12h às 20h, e de segunda-feira (21), das 12h às 22h.

Reforço no atendimento – O atendimento operacional terá reforço durante os dias de feriado. O objetivo é garantir fluidez no trânsito e prestar suporte ágil aos usuários em caso de emergências, com ampliação da frota de ambulâncias, guinchos, caminhões-pipa, veículos de inspeção e viaturas de apoio.

Os usuários podem solicitar atendimento pelo 0800 277 0153. O número de emergência da concessionária também atende via WhatsApp. Além disso, motoristas e passageiros podem utilizar as bases de atendimento operacional presentes em todas as rodovias concedidas:

BR-369

km 68,2 – Santa Mariana

km 10 – Cambará

BR-153

km 31,4 – Santo Antônio da Platina

km 187,4 – Sengés

PR-092

km 300,4 – Quatiguá

km 255,3 – Wenceslau Braz

km 217 – Arapoti

PR-151

km 176, em Sengés

km 252,8 – Piraí do Sul

km 305,2 – Carambeí

Descontos com a TAG

O atendimento nas praças de pedágio também será reforçado para atender à alta demanda. Além disso, os usuários com TAG para pagamento automático contam com pistas exclusivas na praça de pedágio, sem aguardar na fila das cabines manuais. Todos os veículos com o dispositivo têm 5% de desconto no valor da tarifa com o Desconto Básico da Tarifa (DBT). Já os veículos de passeio também recebem descontos progressivos a cada passagem pela praça de pedágio no Desconto de Usuário Frequente (DUF).

O DUF começa a contar a partir da segunda passagem no mesmo sentido da rodovia e dentro do mesmo mês de calendário, até a trigésima passagem. Na praça de São José dos Pinhais, o desconto pode chegar a 84%. As orientações sobre como adquirir uma TAG estão no link https://eprlpioneiro.com.br/como-adquirir-uma-tag/