Feriado de 7 de Setembro no Daj Resort & Marina

Experiência inigualável de conforto e requinte em meio à Natureza

O Daj Resort & Marina está aberto para receber os amantes da natureza e do conforto no Feriadão do 7 de Setembro. Localizado no Norte Pioneiro, em meio à deslumbrante paisagem de Ribeirão Claro, entre as montanhas e a represa de Chavantes, o resort oferece uma experiência premium que combina requinte, relaxamento e conexão com a natureza.

Os hóspedes podem desfrutar de acomodações sofisticadas, com suítes elegantemente decoradas que proporcionam o ambiente perfeito para relaxar e recarregar as energias.

A gastronomia é de excelência com uma seleção de pratos deliciosos, utilizando ingredientes frescos e locais, garantindo uma experiência gastronômica de alto nível. No café da manhã, pães fresquinhos da própria padaria acompanham o premiado café de Ribeirão Claro.

Adultos e crianças podem aproveitar diversas atividades ao ar livre, explorando a beleza natural que rodeia o resort como passeios de bicicleta, caminhada, pesca, às quadras esportivas, além de momentos de tranquilidade à beira do lago. Para os pequenos, a turma da Tia Miojo está repleta de brincadeiras para entretê-las.

“No Daj Resort & Marina, nosso compromisso é proporcionar uma experiência completa e memorável, onde cada detalhe é cuidadosamente planejado para criar lembranças duradouras. Seja para um refúgio romântico, uma escapada em família ou um retiro de amigos”, comenta a diretora comercial do DAJ, Carla Brandão.

Piscinas – As piscinas do DAJ são uma atração à parte. A externa possui bar molhado onde é possível se deliciar com drinks autorais e a borda infinita que propicia um lindo visual para a natureza, especialmente na hora do pôr-do-sol quando a água da piscina ganha uma cor dourada.

Já a piscina coberta é aquecida e conta com o sistema de cromoterapia, uma forma alternativa de terapia que utiliza cores para promover o equilíbrio emocional, mental e físico. Acredita-se que diferentes cores tenham efeitos específicos no corpo e na mente, e a cromoterapia busca aproveitar esses efeitos para melhorar o bem-estar geral.

Vale destacar também que o DAJ utiliza em seu sistema de limpeza ozonizador para tratar a água da piscina, proporcionando uma forma alternativa de desinfecção e purificação. O uso de um ozonizador reduz a necessidade de produtos químicos tradicionais, como cloro ou bromo. Isso pode ser benéfico para pessoas com sensibilidade a produtos químicos ou alergias.

Localização – O Daj Resort & Marina é uma excelente opção para se chegar de carro, evitando os altos custos de passagens aéreas em família. Localizado na divisa entre os estados do Paraná e São Paulo, está a 390 km de Curitiba, São Paulo e Campinas; 350 km de Rio Preto e Piracicaba; 280 km de Ponta Grossa e Maringá; 240 km de Presidente Prudente e Apucarana; 185 km de Londrina; 150 km de Marília e Bauru, 45 km de Ourinhos.

Serviço:

Daj Resort & Marina – Ribeirão Claro-PR – Rodovia Bernardino Teodoro Ribeiro, km 0,3, Ribeirão Claro.

Coordenadas do Heliponto.

Nome: Ponta da Garças (SD60) CIAD PRO 160

Latitude: 23°17´40’S – Longitude: 049°44’15”W.