Festa da Colheita em S. Antônio da Platina

No Santuário Nossa Senhora das Graças

No dia 27 de maio ocorrerá a 1ª Festa da Colheita em Santo Antônio da Platina, com música ao vivo e praça de alimentação, no Santuário Nossa Senhora das Graças. A missa terá início às 20 horas, com benção dos agricultores e quermesse.

No dia, haverá sorteio de prêmios de bingo, com início às 22 horas, cujas cartelas custam R$ 15,00 cada. Serão prêmios:

1 novilha;

1 trituradeira;

1 motosserra.

No dia 28 de maio, haverá Cenáculo com maria iniciando a Santa Missa às 10h, com término às 18h na praça de alimentação.