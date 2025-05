Festa da Colheita no SANTUÁRIO Nossa Senhora das Graças

Fé, alegria e solidariedade

No dia 24 (próximo sábado), a comunidade católica de Santo Antônio da Platina e região tem um encontro marcado com a fé e a tradição: será a Festa da Colheita 2025, promovida pelo Santuário Nossa Senhora das Graças. O evento terá início às 19 horas, com a recitação do Terço Mariano, momento de oração e espiritualidade que abrirá a noite de celebrações.

Além da vivência religiosa, a iniciativa contará com uma praça de alimentação recheada de sabores típicos, com destaque para as delícias feitas com milho verde, além de cachorro-quente, pastel, sucos e refrigerantes.

A animação também está garantida com música ao vivo e um show de prêmios às 21h30m, prometendo muita diversão para toda a família. A renda arrecadada será destinada à construção de um importante espaço no Santuário: a nova praça de alimentação, que abrigará cozinha industrial, banheiros, fraldário, escritório, sala de milagres, loja e dormitórios. Uma estrutura pensada para tornar o ambiente ainda mais acolhedor aos romeiros, peregrinos e devotos de Nossa Senhora das Graças.

A comunidade convida especialmente os agricultores — que representam o espírito da colheita e da gratidão — e todos os moradores da cidade e região a participarem desse momento especial.