Evento se estende até o próximo dia 21

A cidade de Joaquim Távora realiza a Festa de São Sebastião, até o dia 21 de janeiro.

Conta com extensa programação festiva e religiosa, com a Cavalgada e Tradicional Leilão a serem realizados no dia 14.

A população pode colaborar com a festa com a doação de brindes, objetos de sorteios e brindes.