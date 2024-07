FETEXAS: Encontro exibe força feminina NO AGRONEGÓCIO

Voltado para olericultura e fruticultura

A 29ª edição da Fetexas se tornou ainda mais especial ao sediar o 1º Encontro Técnico da Comissão das Mulheres do Agro de Jacarezinho. Realizado no Salão de Leilões do Centro de Eventos, o evento reuniu cerca de 200 participantes, e foi um marco na valorização e reconhecimento da importância das mulheres no agronegócio.

O primeiro encontro trouxe experiências sobre olericultura, fruticultura e controle biológico de orgânicos.

A presença feminina no agronegócio tem se mostrado vital para o desenvolvimento do setor. Foi o primeiro de muitos eventos dedicados a fortalecer e destacar o papel essencial das mulheres no setor agrícola.

A 29ª Fetexas, ao incluir o 1º Encontro Técnico da Comissão das Mulheres do Agro em sua programação, reafirmou seu compromisso com a diversidade e a inovação no agronegócio.

Neste fim de semana, aconteceu o 2º dia do encontro técnico, desta vez, voltado para a pecuária leiteira, abordando temas como manejo, qualidade, nutrição e sustentabilidade no setor.