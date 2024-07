FETEXAS SEDIA o 1º Encontro Técnico das MULHERES do AGRO

Quinta e sexta-feira no Centro de Eventos de Jacarezinho

Para celebrar a força feminina no agronegócio, a 29ª FETEXAS preparou uma programação especial. Nos dias 18 e 19, a festa vai sediar o 1º Encontro Técnico da Comissão das Mulheres do Agro de Jacarezinho. O evento, que acontecerá no Salão de Leilões do Centro de Eventos de Jacarezinho, promete ser um marco na valorização e reconhecimento da importância das mulheres no agronegócio.

Ao longo de dois dias, o encontro trará à tona discussões fundamentais sobre olericultura, fruticultura, manejo, qualidade, nutrição e sustentabilidade na pecuária leiteira. Com palestrantes renomados, o evento busca compartilhar conhecimento, trocar experiências e inspirar mulheres que estão à frente de suas propriedades e negócios agrícolas.

A presença feminina no agronegócio tem se mostrado vital para o desenvolvimento do setor. As mulheres do agro não apenas contribuem com sua dedicação e trabalho, mas também trazem uma visão inovadora e sustentável para o campo. Esse encontro técnico é uma oportunidade única de reconhecer essas contribuições e fortalecer a rede de apoio entre elas.

A 29ª FETEXAS, ao incluir o 1º Encontro Técnico da Comissão das Mulheres do Agro em sua programação, reafirma seu compromisso com a diversidade e a inovação no agronegócio, celebrando não apenas a cultura texana, mas também a transformação e o progresso que as mulheres trazem para o campo.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

DIA 18/07

14h às 15h Boas Práticas na Olericultura, ministrada por palestrante do SENAR – PR

15h30 às 16h20 Visibilidade da Fruticultura em Jacarezinho, ministrada por Inês Yumiko Sato Sasaki da Cooperativa Agroindustrial de Carlópolis.

16h30 às 17h10 Controles biológicos e manejos orgânicos na agricultura, ministrada pelo engenheiro agrônomo Pedro Hugo Vieira.

DIA 19/07

14h às 15h Manejo e qualidade do leite, ministrada pela médica veterinária Daniele Borges e pela zootecnista Milena Alves de Souza.

15h30 às 16h20 Nutrição em gado de leite a pasto ministrada pela zootecnista Lidiane Maciel – Rações Batavo.

16h20 às 17h10 Sustentabilidade na pecuária leiteira, ministrada pelo médico veterinário, Marcelo Alves – professor UENP.

