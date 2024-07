Fetexas tem inovação e SUSTENTABILIDADE

Tecnologia de Aplicação gera eficiência no campo e amplia produtividade

A 29ª Fetexas é palco da exposição do projeto DESATA (Decisão Sustentável Avançada em Tecnologia de Aplicação). Fruto de uma parceria entre a JUMA-AGRO e a Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), através do seu Núcleo de Investigação em Tecnologia de Aplicação e Máquinas Agrícolas (NITEC), o projeto itinerante promete revolucionar o setor com suas inovações em tecnologia de aplicação.

Lançado em 2021, o DESATA surgiu da colaboração entre o setor público e a iniciativa privada, combinando o vasto conhecimento técnico e a experiência em pesquisas da UENP com recursos da JUMA-AGRO. Juntos, desenvolveram soluções que aliam ciência de ponta e as mais avançadas tecnologias para prestar um serviço de excelência aos produtores rurais.

As instrutoras do desenvolvimento de pesquisa e treinamento à campo são Rosemeire Tonchi e Laura de Paiva Francisco, e o assistente técnico de vendas JUMA-AGRO é Douglas Cavalheiro.

Laura destaca que o objetivo central do projeto é acelerar a conectividade de conhecimentos em tecnologia de aplicação, fornecendo uma base científica para a escolha de técnicas seguras e de qualidade. “Estas técnicas são sempre associadas às boas práticas de manejo, visando o desenvolvimento sustentável do agronegócio. Com isso, o projeto busca impulsionar a sustentabilidade e a eficiência no campo”, explica.

Rosemeire ressalta que as estratégias de ação do DESATA são essenciais para capacitar os produtores a adotar as melhores práticas e tecnologias em suas operações diárias. “E a Fetexas promete ser uma vitrine para as inovações e o comprometimento do nosso projeto”, ressalta.