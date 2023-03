Fiat/Toro e Honda/CG batem em Joaquim Távora

Na rodovia PR-092 no trecho entre Quatiguá

Nesta quinta-feira (09) a Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Ibaiti atendeu ocorrência de acidente na rodovia PR-092.

Um Fiat/Toro, com placas de Osasco, dirigido por homem (55 anos) e com uma passageira (52 anos), trafegava pela rodovia PR-092, no sentido de Joaquim Távora à Quatiguá, quando uma Honda/CG colidiu contra sua traseira no km 302.

Os dois veículos tiveram danos materiais e o condutor da moto, de 22 anos, teve ferimentos e foi encaminhado pelo SAMU(Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao Hospital Comunitário Dr Lincoln Graça, de Joaquim Távora.

Além disso, o veículo possuía pendências administrativas e, assim, recolhido ao pátio e também o motorista não era habilitado. As infrações foram notificadas.