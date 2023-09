Ficafé será mostra para mais produtos diferenciados do NP

Abrem Feiras Internacional de Cafés Especiais e de Sabores do Norte Pioneiro

As principais riquezas do norte pioneiro do Paraná serão expostas para o público na 16ª edição da Feira Internacional de Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná (Ficafé) que, pelo segundo ano consecutivo, será realizada em conjunto com a Feira Sabores do Norte Pioneiro do Paraná, no Centro de Eventos de Jacarezinho, entre os dias 17 e 19 de outubro. As inscrições estão abertas e podem ser feitas gratuitamente pelo site oficial do evento: https://www.ficafe.com.br/.

As feiras são voltadas para produtores rurais, profissionais do agronegócio, empresas, torrefações, cafeterias, compradores nacionais e internacionais. Os visitantes poderão conferir os produtos certificados e diferenciados do agronegócio da região, além de aproveitar uma programação de palestras, cursos e workshops sobre os mais variados temas, visitar a exposição de maquinários e insumos, e acompanhar os leilões e as premiações de cafés especiais.

O presidente da Associação de Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná (Acenpp), Paulo Frasquetti, diz que o clima favoreceu a gradação dos cafés e a expectativa é de que a feira apresente grãos de boa qualidade. Ele destaca que o evento trará conteúdos sobre a qualidade do café, mas também sobre a diversificação nas pequenas propriedades.

“A feira mostra o potencial do norte pioneiro, uma região que foi conhecida como ‘vale da fome’ e que hoje se destaca na produção de alimentos de qualidade para o Brasil e para o exterior”, aponta.

Feira de Sabores vai apresentar aos visitantes os produtos diferenciados do agronegócio do norte pioneiro do Paraná. Foto: Cleiton Correa.

Feira de Sabores – O morango com Indicação Geográfica (IG) é um dos produtos que estará em exposição. O produtor da fruta e presidente da Associação Norte Velho dos Produtores Rurais de Jaboti, Japira, Pinhalão e Tomazina, Marcelo Augusto da Mata Siqueira, conta que, nesta segunda participação na Feira de Sabores, os fruticultores associados apresentarão o morango com as embalagens que trazem o selo, conquistado no ano passado.

“Vamos levar o morango congelado para fazer sucos, geleia de morango e a fruta in natura. Nossa expectativa é que a feira abra novos mercados para a gente. No ano passado, apareceram contatos de outros estados querendo nossas frutas. Neste ano, queremos atingir o mercado premium”, conta Siqueira.

O consultor do Sebrae/PR, Odemir Capello, afirma que o objetivo dos eventos, além de promover conhecimento sobre as principais inovações do mercado, é atrair compradores para os cafés e outros produtos diferenciados do norte pioneiro e melhorar a renda dos pequenos produtores da região.

“Trabalhamos para fomentar o desenvolvimento regional a partir dos produtos diferenciados pela qualidade e história. Um dos aspectos mais importantes dos eventos é fazer as conexões entre todos os atores do norte pioneiro, desde as instituições de ensino, até os profissionais e entidades ligadas ao agronegócio, assim como compradores e produtores de alimentos e bebidas”, afirma.

Variedade em exposição – Cafés especiais e outros produtos certificados e premiados no Brasil e no exterior serão expostos, como queijos, alimentos orgânicos, morango, goiaba, mel, açúcar mascavo, pamonha. A programação, segundo o consultor, trará casos de sucesso do norte pioneiro para gerar visibilidade e conexão entre os produtores, os compradores e as entidades. As feiras também promoverão o conhecimento gerado nas universidades e as tecnologias nas indústrias.

O cafeicultor e proprietário de uma torrefação em Pinhalão, Jonas Aparecido da Silva, participa da Ficafé, há dois anos, como expositor. Neste ano, oferecerá o serviço de torra de café durante as oficinas para os coffee lovers – amantes do café, em inglês – e também participará do júri do Concurso Sabores do Norte Pioneiro do Paraná.

“Vejo a feira como uma vitrine para apresentar a qualidade dos nossos cafés e o potencial do norte pioneiro”, afirma Silva, que está na quarta geração familiar na produção dos grãos e, além da torrefação, possui uma loja no Mercado Municipal de Curitiba, onde vende apenas cafés do Paraná.

Ficafé e Feira Sabores 2023 – A Ficafé é um dos maiores eventos de inovação em cafés especiais no Brasil e, desde 2022, é realizada em conjunto com a Feira Sabores do Norte Pioneiro do Paraná, que reúne outros produtos certificados e especiais da região. Os eventos são promovidos pelo Sebrae/PR, Acenpp, Prefeitura de Jacarezinho, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – Iapar – Emater (IDR-Paraná) e Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná.