Figueira de 450 anos em Wenceslau Braz

Árvore tem cerca de 15 metros

Exclusivo: A Engenheira Florestal Talita Gabriel Corsini Pereira (foto), confirmou a existência de um Figueira Gigante em Wenceslau Braz.no Bairro Rural Natureza, cujo proprietário é Walter Bonacin Valentin. Neste sábado, 21, é Dia da Árvore.

A data comemorativa foi escolhida por anteceder o início da primavera no Hemisfério Sul que, dependendo do ano, pode ocorrer entre os dias 22 e 23 de setembro.

Estima-se que a figueira nasceu há mais de quatro séculos. Curiosidade: em meados dos anos 80 ocorreu um boato que havia ouro enterrado em suas raízes, despertando assim a curiosidade de várias pessoas, que escavaram suas raízes, porém nada foi encontrado

As figueiras, também conhecidas como fícus, são plantas, geralmente árvores, do gênero Ficus, da família Moraceae. Há cerca de 755 espécies de figueiras no mundo, especialmente em regiões de clima tropical e subtropical e onde haja presença de água. O gênero Ficus é um dos maiores do Reino Vegetal.

Talita é autônoma, casada e tem um filho de 12 anos. É natural de Santo Antônio da Platina, e atualmente reside em Siqueira Campos. Sua formação acadêmica é pela Fajar (Faculdade Jaguariaíva), no ano de 2008. Ao longo dos anos também cursou geografia, pedagogia e possui pós-graduação em metodologia no ensino da biologia.

Morfologia – São normalmente árvores, embora algumas espécies não cresçam muito e permaneçam como arbustos. Outras são trepadeiras, como o Ficus pumila, havendo ainda espécies rasteiras. Em todos os casos são plantas lenhosas, muitas com caule de forma irregular ou escultural, com raizes adventícias e superficiaisA taxonomia do gênero Ficus é a seguinte:

Nome Científico: Ficus sp.

Divisão: Magnoliophyta (Angiospermae)

Classe: Magnoliopsida (Dicotyledoneae)

Ordem: Urticales

Família: Moraceae

Gênero: Ficus

Para estimar idade de uma árvore podem ser duas formas: contagem de anéis ou medir a circunferência do tronco.

Contagem de anéis de crescimento: realizado na base do tronco, ou no máximo a 1,4 metro do chão e cada anel estima-se um ano de vida da árvore. Porém em algumas espécies os anéis podem ser difíceis de observar.

Mensurar a circunferência do tronco: realizada a cerca de um metro de altura do solo, com uma fita métrica. A cada 2,5 cm de circunferência equivalem a um ano de idade da árvore.

O Dia da Árvore vai além de plantar uma árvore. É momento de reflexão e conscientização sobre o meio ambiente e nossas atitudes em relação a todo o meio ambiente. As árvores exercem um papel fundamental na qualidade do ar, absorvem o gás carbônico, liberam oxigênio e têm um papel fundamental no ciclo da chuva, pela manutenção da umidade. Além disso, atuam diretamente na biodiversidade, pois fornecem alimento e abrigo para algumas espécies e contribuem para a beleza do local.