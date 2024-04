Mazzaropi no Sesc de JACAREZINHO (vídeo)

Para matar a saudade de quem já assistiu: Em comemoração aos 112 anos de Mazzaropi (se estivesse vivo), completados no dia 9 de abril, o Sesc Jacarezinho realizará a exibição do filme “Jecão… um fofoqueiro no céu”, na quinta-feira (25) e sexta-feira (26), às 14 horas. As sessões acontecerão em parceria com o Instituto e Museu Mazzaropi.

Amácio Mazzaropi (1912-1981) foi um ator, comediante, cineasta, cantor, produtor, roteirista e compositor brasileiro. O empresário do ramo do cinema foi um dos pioneiros no desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional, ao fundar sua própria produtora e estúdio cinematográfico, e um dos primeiros a adquirir equipamentos audiovisuais de ponta no Brasil. Sua marca são os papéis de “jeca” ou “caipira”. Produziu, escreveu, dirigiu e estrelou trinta e duas produções entre 1952 e 1980.

Jecão… um fofoqueiro no céu (1977)

O filme conta a história de Jecão, recém vencedor de um prêmio da loteria esportiva. Ao regressar a sua cidade com a nova fortuna, o personagem desperta a cobiça de Chico Fazenda, fazendeiro da região, que, com a ajuda de seus capangas, mata Jecão em um assalto. A trama acompanha as ações de Jecão no céu em sua jornada de pecados, dúvidas e aventuras no ambiente divino.

A mostra, que faz parte do CineSesc, também acontecerá em outras 16 unidades do Sesc PR entre os dias 24 e 28 de abril. No total serão 30 exibições do filme.

Serviço

Rua Dois de Abril, 720 – Centro, Jacarezinho (PR)

25/04 (quinta-feira), 14h

26/04 (sexta-feira), 14h

A exibição do filme é gratuita e a classificação é livre para todos os públicos.