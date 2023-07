Patrocinado pela Pro Tork, filme entra nos cinemas de todo país

Superprodução aborda mundo do motociclismo em ritmo ágil e emocionante

Após dois anos de produção, o lançamento do longa nacional Tração foi realizado e está no circuito nacional.

Dirigido por André Luís, o elenco conta com Nelson Freitas, Marcos Pasquim, André Ramiro, André Luís, Duda Nagle, Fiuk, Paola Rodrigues, Bruna Altieri e Mauricio Meirelles. A produção também contou com a participação de Netão, Celso Zucatelli, João Quirino, Mayte Faitarone, Alinne Prata e Celso Miranda.

Há cenas com a Diretoria da ProTork, Altair Bonilha, Leodir Bonilha e Marlon Bonilha.

Um grupo de amigos motociclistas é convidado para uma competição audaciosa que acaba se tornando uma corrida contra o tempo para saírem ilesos. Envolvendo drama entre os personagens e a cena mais audaciosa do Cinema Brasileiro, a estória conta com muita ação e adrenalina.

Com corridas e perseguições ao estilo Heist Movies (Velozes e Furiosos e Em Ritmo de Fuga), o filme mergulha no universo das competições de motocross brasileiras, com a grande maioria das cenas rodadas em Campinas (SP) que foi base para uma cidade fictícia.

Acessibilidade compatível com App MobiLoad para pessoas com deficiência visual ou auditiva. Classificação indicativa de 14 Anos. Teve os melhores equipamentos, como drones, câmeras 8k e equipamentos de áudio, ultrapassando alguns pré-requisitos de plataformas de streaming como Netflix e Amazon Prime Video.

Boa parte da projeção está no cenário do principal patrocinador, a Pro Tork, e as cenas feitas com capricho até porque é a grande fabricante de motopeças da América Latina e a maior do planeta de capacetes.

A película teve gravações em Siqueira Campos principalmente (heliponto da sede e Centro de Treinamentos), Tomazina e Santo Antônio da Platina (uma ponta no posto de combustíveis Santa Rita).

E uma das cenas, gravada em Santa Catarina, retrata Gabriel Lott, dublê e campeão mundial de wingsuit, saltando em um cânion de mais de 800 metros de altura, até então nunca vista nas telonas do país.

O som dos motores, as manobras e a ânsia pelas vitória se misturam numa trama de ação e aventura.

Para o diretor-presidente do Grupo Pro Tork, Marlon Bonilha, essa é uma grande oportunidade de difundir o motociclismo. “Um dos objetivos do filme é de humanizar as modalidades, pilotos e tudo que gira em torno do esporte a motor. Não é todo dia que temos duas rodas no cinema, fiz questão de participar, pois acredito muito no projeto. Será um sucesso”, afirma.

Segundo o diretor, produtor e ator André Camargo, o apoio da marca foi imprescindível para o projeto. “Nos deu um grande impulso, principalmente no início das filmagens no ano passado, em meio a este cenário de pandemia. Estamos com 70% do filme rodado, seguindo todas as normas sanitárias, e a expectativa é de lançar em abril de 2022”, informou.

Apresentando uma proposta inédita no cinema brasileiro, o filme acompanha a jornada de Ajax, interpretado por Pasquim, um renomado piloto profissional de motocross que, após perder a esposa, é convidado por um milionário para participar de uma competição envolvendo diferentes categorias de moto para conseguir sustentar a filha. No entanto, ele descobre que tudo não passava de uma armadilha, e agora precisam encontrar uma maneira de escapar dessa situação perigosa.

Com o objetivo de humanizar o motociclismo, pilotos e tudo que gira em torno do esporte a motor, o filme chegou aos cinemas tratando sobre o universo de competições de motocross. A trama teve inspiração em filmes como “Missão Impossível”, “Velozes e Furiosos”, entre outros grandes sucessos de ação da indústria cinematográfica. É um verdadeiro blockbuster.

Fotos: Sheila Siqueira

Confira este link: https://npdiario.com.br/cultura/superproducao-capricha-em-detalhes/

Veja também: https://npdiario.com.br/cultura/heliponto-vira-set-de-tracao-o-filme/