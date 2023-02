Flagrada em Pinhal dupla com maconha e habilitação cassada

No cruzamento da Avenida Silveira Pinto e rua Dr. Marcelino Nogueira

Às 15h35m desta quinta-feira, dia nove, no cruzamento da Avenida Silveira Pinto com a rua Dr. Marcelino Nogueira, uma motocicleta e uma porção de maconha foram apreendidas e efetivadas três notificações de infração de trânsito.

A Honda/CG 125 Fan KS (placa de Siqueira Campos) com dois ocupantes foi abordada e identificado o condutor, o qual está com sua carteira de habilitação cassada, e com o passageiro havia uma porção de maconha em seu bolso da calça.