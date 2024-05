PMs FLAGRAM EM Wenceslau CB 250 clonada em Siqueira

Motocicleta produto de receptação

A Polícia Militar de Wenceslau Braz prendeu homem nesta terça-feira (21), na PR-092.

Os policiais militares receberam informações da equipe de Siqueira Campos de que uma motocicleta, CB 250 F Twister de cor cinza, seria suspeita de ser clonada e que teria saído da cidade e ido sentido ao município de Wenceslau Braz.

A equipe fechou o cerco e conseguiu realizar a abordagem da moto na PR-092, na entrada de Wenceslau Braz, veículo em que estavam dois ocupantes. Com eles nada de ilícito foi encontrado. Ao realizar a identificação, foi constatado que o condutor não era habilitado.

Diante da desconfiança dos policiais sobre a origem do veículo, que possuía placas do estado do Rio de Janeiro, a motocicleta foi encaminha à Sede da 2ª Cia PM para uma averiguação minuciosa. Com o auxílio dos policiais da Agência Local de Inteligência, foi possível constatar que tanto a numeração do chassi quanto a do motor estavam adulteradas e remarcadas, confirmando a suspeita de que seria clonada.

O condutor recebeu voz de prisão por receptação e adulteração dos sinais identificadores da moto e ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com a motocicleta adulterada.