Preso com com pistola furtada (vídeo com cão de faro)

Cão de faro auxiliou na Operação Safra Segura

Em torno de 11h05m desta quarta-feira, dia 26, foi abordado um VW/Golf (placas de Jaguariaíva, cidade de 35 mil habitantes na região dos Campos Gerais) na Unidade Operacional da PRE(Polícia Rodoviária Estadual) de Santo Antônio da Platina.

A Operação Safra Segura usou um cachorro de faro treinado após o motorista evidenciar nervosismo, o que despertou suspeita. Árius entrou no interior do carro o lado do banco do condutor, onde havia uma pistola Taurus calibre 765 com cinco cartuchos intactos.

A arma estava registrada no nome de uma pessoa de Ponta Grossa e com indicativo de furto em 2019. O indivíduo afirmou ter comprado por R$ 3 mil num posto de combustíveis daquela região, mas não soube dar detalhes de quem era o “vendedor”.

Preso e levado para a 38ª Delegacia de Polícia Civil juntamente com a arma, apreendida.

O Golf liberado para a namorada do elemento, até porque ela e o carro não tinham pendências.