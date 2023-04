Flagrado na Vila Ribeiro com Jeep irregular

Ele garantiu ter comprado o utilitário

A Polícia Militar foi acionada às 16h45m desta sexta-feira, dia 31, pela equipe JJ Pronta Resposta sobre Jeep Compass, que estaria com boletim de Apropriação Indébita. Alguém alugou o veículo e não devolveu para a locadora e um terceiro teria adquirido como se fosse particular.

O suspeito, abordado na esquina das ruas Antônio de Castro Vilas Bôas e Amazonas (Vila Ribeiro) na sequência encaminhado a 4 ª Cia/PM para elaboração de Termo Circunstanciado.

A Rádio Patrulha e a Agência de Inteligência estavam na ocorrência.

Camioneta Jeep Compass 2022 (placas de Belo Horizonte/MG) recuperada, tinha sido alugada na Unidas Locadora, não entregue, mas o elemento disse que “comprou” . Vai responder por possível receptação também.

No dia nove de agosto do ano passado, ele foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal em Jacarezinho com um Toyota / Corola furtado em São Paulo. Naquela ocasião, alegou ter comprado numa garagem em Abatiá.