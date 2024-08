Fogo atinge imóvel na Vila Claro em SANTO Antônio DA PLATINA

No final da tarde desta quarta-feira

Incêndio irrompeu em torno de 17 horas desta quarta-feira, dia sete, num estabelecimento comercial na Rua Vinte e Quatro de Maio, Vila Claro, em Santo Antônio da Platina.

O Corpo de Bombeiros atendeu primeiro o fogo em vegetação com focos em terreno baldio que se alastrou para uma serralheria onde havia alguns entulhos (lonas, peças e madeiras). Também vários compostos de de plástico e borracha.

Atingiu parte do madeiramento da parte externa, assim como um cômodo do galpão.

Realizado o isolamento do local.

Danos materiais de pequena monta. A fumaça escura e densa chamou a atenção de populares. Ninguém ficou ferido.