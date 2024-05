Fomento Paraná tem o MELHOR ABRIL em liberações de crédito nos últimos 24 anos

Foram R$ 28,8 milhões liberados, sendo mais de R$ 10,7 milhões em microcrédito e R$ 18 milhões para empresas de pequeno e de médio porte em 182 cidades

A Fomento Paraná, instituição financeira do Governo do Estado, firmou 1.135 contratos de financiamentos no mês de abril. Foram R$ 28,8 milhões liberados, sendo mais de R$ 10,7 milhões em microcrédito e R$ 18 milhões para empresas de pequeno e de médio porte localizadas em 182 municípios paranaenses.

O volume de liberações é recorde para o mês de abril, sendo 43% maior que o mesmo mês em 2023, quando foram destinados R$ 20 milhões para atender 791 contratos. De janeiro ao início de maio as liberações de crédito para pequenos negócios somam R$ 97,8 milhões.

Com isso, a carteira de crédito da Fomento Paraná no setor privado alcançou a marca de R$ 516,8 milhões, elevando a carteira de crédito total sob responsabilidade da instituição a R$ 2,1 bilhões. Os valores envolvem financiamento aos municípios e crédito ao setor privado, somando-se recursos próprios, de repasse de instituições federais ou internacionais e do Fundo de Desenvolvimento Econômico (FDE).

Diversos fatores contribuíram para esse resultado, de acordo com o diretor-presidente da Fomento Paraná, Heraldo Neves. “A ampliação das parcerias, a busca da diretoria por captar novos recursos para as operações, o trabalho contínuo da equipe interna e principalmente as excelentes condições oferecidas nas linhas de crédito formam um conjunto ações que nos fazem atingir o objetivo de levar recursos ao empreendedor paranaense”, explica.

Nos últimos anos, a instituição financeira passou por diversas mudanças. A meta é alcançar o maior número de empreendedores e oferecer suporte em todo o Estado. Em constante evolução, novas metodologias foram adotadas. A série de visitas técnicas da diretoria aos municípios foi uma medida que refletiu diretamente nos resultados. Atualmente a Fomento Paraná possui parcerias ativassem 336 municípios com atendimento de agentes de crédito e correspondentes.

“O presidente e os diretores, ao percorrerem todas as cidades paranaenses, se apresentando aos prefeitos e lideranças empresariais e mostrando as oportunidades de aproveitamento do crédito, e isso resultou em um processo de maior adesão das prefeituras, com novos pontos de atendimento e cadastramento de novos correspondentes e agentes de crédito”, afirma o gerente de Mercado, Luciano Martins.

Outro fator que cabe ressaltar, de acordo com o coordenador da Rede de Parceiros, Artur Coelho, foi o investimento no aprimoramento dos sistemas de análise e processamento das operações de crédito. “A partir do retorno recebido dos agentes de crédito e correspondentes da rede de parceiros, em encontros regionais e no encontro estadual, a instituição vem remodelando o processo de concessão de crédito, que ficou mais rápido”, avalia.

As condições das linhas de crédito influenciaram bastante nos números registrados em abril, principalmente a partir do desempenho do programa Paraná Recupera. A Fomento Paraná, desde o segundo semestre de 2023, reforçou a divulgação de informações a respeito do programa.

“Era nosso dever levar esse crédito diferenciado aos empreendedores afetados por problemas climáticos. E como era de conhecimento que as condições dessa linha só eram válidas durante a vigência do decreto emergencial, focamos na divulgação. Promovemos ações diretas para informar o empreendedor. Com entrevistas nas rádios locais e com uma caravana de crédito”, explica Martins.

A linha Paraná Recupera foi autorizada pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, com base na lei estadual 20.164/2020, e conta com subsídio na taxa de juros, por meio do Fundo de Desenvolvimento Econômico, que possibilita ofertar taxa fixa de 7,17% ao ano (0,58% ao mês) em empréstimos de capital de giro, para municípios que decretam situação de emergência e tem a situação homologada pelo Estado. Através do programa, a Fomento Paraná já atendeu 3.011 empreendimentos de 126 municípios paranaenses. Foram mais de R$ 121 milhões liberados.

“O esforço de todos os colaboradores, agentes de crédito e correspondentes contribuiu para esses números do mês de abril. Estamos no caminho certo e com estratégias assertivas. É com certeza uma conquista e acredito que ao longo do ano poderemos fazer mais”, finaliza o diretor-presidente.

RECURSO NA MÃO – Diogo Rossot e Mauri Piras, amigos apaixonados pela pesca e participantes assíduos de eventos do gênero, encontraram em um hobby a oportunidade de empreender, ao perceber uma demanda de serviços não explorada no segmento. “Nós vimos a necessidade de atender um público que queria caiaques bem equipados para comprar e alugar”, destaca Rossot.

A “Caiaqueria” está no mercado há sete anos. Atende o Brasil todo e oferece a oportunidade de locação para Curitiba e região, e Litoral do Paraná e de Santa Catarina. No início do ano, os proprietários buscavam alternativas de conseguir recursos quitar um financiamento de alto custo para a loja. “A Fomento Paraná apareceu em um momento chave da nossa empresa, conseguimos ver uma oportunidade de organizar nosso negócio”, comenta Piras.

De acordo com Rossot, as taxas de juros foram o grande diferencial. O sócio deu entrada no processo de concessão de crédito em março, no mês seguinte o recurso foi liberado para a empresa. “Foi um crédito mais em conta que abriu novas possibilidades para a loja e tivemos uma liberação do caixa da empresa”, diz. Através do crédito, os empresários conseguiram quitar o financiamento, e ainda investir em um estoque mais amplo de produtos.