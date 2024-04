Foragido da Justiça morre em confronto

Assassino e traficante tinha 46 anos



Um homem morreu em confronto com as equipes do Grupo de Diligências Especiais – GDE – da Polícia Civil de Jacarezinho.A ação ocorreu na tarde desta quinta-feira, na cidade de São José da Boa Vista, perto de Wenceslau Braz.

Trata-se de Marcos M.Barbosa (foto), de 46 anos..

O Grupo de Diligências Especiais, da Polícia Civil de Jacarezinho, foi acionado para localizar e prender um homem foragido da Justiça. Existiam 9 mandados de prisão contra o bandido.

O indivíduo, de alta periculosidade, respondia pelos crimes de homicídio, tráfico de drogas, associação ao tráfico, porte ilegal de arma de fogo, disparo de arma de fogo e, em 2018, entrou em confronto com policiais, atirando contra eles, fugindo e não sendo mais localizado.

Nesta quinta-feira, os policiais civis localizaram a residência do foragido e, durante tentativa de abordagem, o suspeito apontou uma arma longa para a equipe, que revidou a injusta agressão com disparos de arma de fogo, sendo o indivíduo alvejado. Foi acionado socorro médico, mas o foragido entrou em óbito no local.

Foram apreendidas uma arma de fogo, munições, estojos de munição e uma quantidade de droga.

Nenhum policial ficou ferido.

O GDE permanece realizando outras diligências, visando novas prisões.

Em 2016, o marginal já era considerado foragido: https://npdiario.com.br/policial/policia-de-wenceslau-braz-procura-foragido-da-justica/