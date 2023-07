Ford Ka bate em árvore e fere duas pessoas na PR-218

Em Nova Fátima no trecho entre Ribeirão do Pinhal

Às 14h40m desta sexta-feira, dia 14, aconteceu acidente complexo no KM 109 da PR-218 em Nova Fátima no trecho entre Ribeirão do Pinhal.

A motorista de um Ford Ka(placas de Abatiá) perdeu o controle, saiu da pista à margem direita da rodovia tendo como base seu sentido de trafego e se chocou contra uma árvore.

A condutora e o passageiro sofreram ferimentos e foram encaminhados para o Pronto-socorro de Pinhal. O tempo estava bom, a pista simples, em aclive e curva fechada.

Embora área de Cornélio Procópio, foi a Unidade Operacional da PRE(Polícia Rodoviária Estadual) de Siqueira Campos quem atendeu a ocorrência.