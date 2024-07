Com dicas de nutricionista FORTALEÇA IMUNIDADE

Profissional sugere alimentos que ajudam

No inverno, é essencial adotar uma alimentação que fortaleça o sistema imunológico para prevenir resfriados e gripes. A nutricionista platinense Nayrana Chagas Vilas Boas (fotos) apresenta algumas sugestões de alimentos que podem ajudar:

1. Frutas Cítricas: Laranjas, limões, tangerinas e kiwis são ricos em vitamina C, que é fundamental para o sistema imunológico.

2. Vegetais Verdes: Espinafre, couve e brócolis são carregados de vitaminas e minerais, especialmente vitamina C, A e E. Aposte em caldos de legumes!

3. Alho e Cebola: Estes alimentos têm propriedades antibacterianas e antivirais, ajudando a combater infecções.

4. Gengibre: Conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias, o gengibre pode ajudar a prevenir doenças respiratórias, intestinais.

5. Iogurte e Probióticos: Manter a saúde intestinal com probióticos pode melhorar a resposta imunológica do corpo. Inclusive, aqui no consultório eu proponho um tratamento específico e estratégico para melhorar saúde intestinal (intestino preso ou solto demais, acelerar emagrecimento, fortalecer sistema imune, gases, estufamento abdominal) e se você quiser saber mais sobre esse tratamento, entre em contato pelo celular (43)99912-5917.

6. Nozes e Sementes: Ricas em vitamina E, antioxidantes e ácidos graxos ômega-3, que são importantes para a imunidade.

7. Chás: Chás como o de camomila, gengibre e equinácea podem proporcionar um efeito calmante e melhorar a imunidade.

8. Carnes Magras e Ovos: Fontes de proteína essenciais para a produção de anticorpos.

9. Mel: Tem propriedades antimicrobianas e pode ajudar a acalmar a garganta e combater infecções.

10. Água: Manter-se bem hidratado é fundamental para que todas as funções do corpo, incluindo o sistema imunológico, funcionem corretamente.

Uma dieta equilibrada e variada, rica em frutas, vegetais, proteínas magras e gorduras saudáveis, juntamente com uma boa hidratação, é essencial para manter o sistema imunológico forte durante o inverno.

Precisa de ajuda? A nutri monta um plano estratégico. Chama no WhatsApp que ela explica como funciona a consulta.

Celular: (43) 99912-5917

Nayrana Chagas Vilas Boas trabalha em Santo Antônio da Platina de segunda a sexta-feira.

Instagram: nayranachagas

Atendimento com hora marcada, pelo número acima.