Biblioteca e praça são reinauguradas após reformas (veja vídeos)

Com espaços revitalizados no centro da cidade

Contando com a presença de autoridades municipais, servidores, colaboradores, professores, universitários, religiosos, alunos, Npdiario e munícipes (fotos), a solenidade de reinauguração da Biblioteca Municipal de Santo Antônio da Platina, na semana passada, foi um sucesso de público e de integração social.

Compareceram várias escolas e colégios, com destaque para os alunos do Colégio Cívico-Militar Moralina Eleutério, conduzidos pela pedagoga Luiza Caldi e professor Lucas Hernandes (foto); alunos da Escola Municipal Joaquim José da Silva Xavier, acompanhados pelo professor Alves Machado Neto (fotos); e representantes discentes do Colégio Cívico-Militar Edith de Souza Prado de Oliveira e do Colégio Estadual Dr. Ubaldino do Amaral.

Também presentes, como convidada de honra, a família Guimarães, filho e filhas da saudosa Dorothéa Marques Guimarães, sendo Alexandre Guimarães, diretor-geral da Vale do Sol e da Difusora Platinense e suas irmãs Alessandra Guimarães, Carmem Lúcia Guimarães e Delvita Guimarães. (fotos)

O edifício público, que necessitava de sólida reforma para ser reaberto à população, recebeu telhado e madeiramento novos, porta de entrada em blindex para facilitar os acessos, banheiros modernos, pinturas interna e externa de paredes e nas grades em ferro instaladas por toda a área, paisagismo e iluminação, calçamentos e um belo painel do londrinense Tadeu Roberto Fernandes Lima Júnior, o Carão, artista com mais de 20 anos de experiência em Graffiti, técnica singular que traduz uma linguagem intencional de cultura urbana.(foto).

A prestigiada solenidade foi iniciada às 09h:30min, pelo Secretário de Indústria e Comércio, Antônio Marcos de Souza, sendo inicialmente executados pelos presentes os hinos

A prestigiada solenidade foi iniciada às 9h30m, pelo Secretário de Indústria e Comércio, Antônio Marcos de Souza, sendo inicialmente executados pelos presentes os hinos nacional e o oficial de Santo Antônio da Platina. Em seguida, após destacar o relevante papel social da empresária de comunicação e cidadã honorária platinense Dorothéa Guimarães, com homenagem feita pela sua filha Alessandra Guimarães (foto), o local recebeu as bênçãos do Diácono Antônio Godoi, que ressaltou a importância da unidade como um espaço de sabedoria, conhecimento e exercício de cidadania (foto).

Foram proferidos discursos pelo Prefeito José da Silva Coelho, vereadora Miriam Bonomo e médicos Luciano Dias de Oliveira Reis e Paula Nicolli Soares.(fotos). Agradecendo ao Centro de Diagnóstico e Imagem (CEDI) pela parceria com a prefeitura na renovação do local, nas palavras do prefeito Zezão, “Como professor que sou, eu sempre acreditei que o mais importante de tudo é a formação do cidadão e que não há nada melhor do que uma biblioteca para ajudar nessa formação do cidadão com livros e com pedagogos. O grande esforço nosso é para alcançar as pessoas” (vídeo e fotos).

Como homenagem singular, foi inaugurada dentro do espaço, a praça de leitura Benedita Rosa Chagas, a Dona Ditinha, avó paterna do prefeito, personalidade platinense que residiu por toda sua vida em residência defronte ao local onde hoje é a Biblioteca e que cuidou carinhosamente da Praça São Benedito por muitos anos até seu falecimento (fotos).

Após as solenidades e homenagens à céu aberto, foi servido coquetel aos presentes nas dependências internas da Biblioteca, com visitas guiadas aos espaços comuns, onde foram disponibilizadas exposições com quadros na técnica óleo sobre tela de diversos artistas locais e um belo acervo de fotografias antigas dispostas em cavaletes, cedidas pela prefeitura para compor os ambientes para a reinauguração.

Também inaugurado o espaço kids, onde os alunos se reuniram em volta da contadora de histórias, a bacharel em literatura Francislaine Carvalho, que veio especialmente da vizinha cidade de Cambará para abrilhantar o evento e dar simbolicamente como iniciadas as atividades pedagógicas no local. (fotos e vídeo).

Para o estudante platinense de Astronomia na Universidade de São Paulo (USP), Carlos Henrique Soares da Silva, presente no evento e que pesquisou de imediato as obras disponíveis para leitura nas novas estantes da Biblioteca Municipal, “tenho certeza que esse local vai despertar muitos talentos e contribuir eficazmente para o desenvolvimento dos estudantes. Eu estudei em escola pública aqui em Santo Antônio da Platina e não conseguia entender o fato de nossa cidade ainda não ter uma biblioteca. Estou encantado com o projeto e o acervo já é muito bom” (foto).

HISTÓRICO DA PARCERIA ENTRE O CEDI E A PREFEITURA

Munida de um sonho de recuperação da Biblioteca, a fundadora da ONG, médica e diretora clínica do CEDI, Dra. Paula apresentou projeto sociocultural de interesse público para revitalização integral do espaço, em conjunto com a diretora municipal de Cultura, Aline Damásio.

Com a discussão e aprovação do correspondente projeto pelo executivo e posterior publicação do Decreto Público nº 304/2021, de Outorga de Permissão de Uso as obras foram iniciadas e concluídas em 2022, resultando em um novo local de fomento à cultura.

A junção de forças em prol da restauração da área externa e do edifício público contou com apoios complementares de empresas locais como o da InDesign Arquitetura, a quem coube a criação e assinatura do projeto arquitetônico, arquiteto e engenheiro civil Carlos Cintra e da profissional de design de interiores Vanessa Pedroso, da Vidraçaria Merlin, da JK Artes Gráficas, essa responsável pela comunicação visual nas instalações.

Cuidadosamente revitalizada, agora conta com amplo ambiente externo social e de lazer para integração dos visitantes e possui relevante acervo de livros obtidos por meio de doações, com destaque para o catálogo das 20 obras mais lidas da atualidade em nosso país, todas disponíveis ao público leitor interessado.

Nas dependências internas da Biblioteca, há o Espaço kids, onde as crianças podem usufruir de um ambiente colorido e de literatura infantil criteriosamente selecionada pelos profissionais envolvidos nas ações e, também, duas salas especiais para cursos, oficinas, exposições, lançamentos literários, atividades culturais e palestras.

Por meio do sistema Biblivre, programa de gerenciamento de bibliotecas que possibilita o levantamento de recursos informacionais variados e sua disponibilização em catálogo virtual, a Biblioteca pretende atuar em breve com empréstimos temporários de livros e ter em sua base de dados todas as obras registradas do acervo para facilitar as consultas por títulos, temas e autores.

Biblioteca Municipal Dorotheia Marques Guimarães

Endereço: Rua 13 de Maio, nº 341, Centro, Santo Antônio da Platina/PR

Atendimento presencial: horário comercial, de segunda à sexta-feira, com um sábado por mês aberta até 12h – servidora administrativa: Denise Regina da Silva

Para doações de livros: (43) 9 9101-8959

Veja também esta reportagem:

https://npdiario.com.br/wp-admin/post.php?post=269512&action=edit

Siga no Instagram: @decolecomlivros

Notícias anteriores sobre a Biblioteca:

https://npdiario.com.br/cultura/biblioteca-sera-reinaugurada-apos-ampla-reforma/

https://npdiario.com.br/cultura/biblioteca-passa-por-reforma-e-sera-reinaugurada/

Para conhecer a história do aluno da USP Carlos Henrique Soares da Silva:

https://npdiario.com.br/sub-capa/jovem-sera-primeiro-platinense-astronomo/

Para conhecer mais o portfólio do artista Carão: https://instagram.com/carao01?igshid=YmMyMTA2M2Y=