FPA pretende ZERAR alíquota de qualquer alimento, diz Lupion

Presidente da bancada destaca que todos têm direito de decidir o que quer comer

Com uma inflação acumulada de 4,51% em 12 meses e o consequente aumento dos preços, em especial, no segmento de alimentos e bebidas, tornou-se primordial buscar uma resposta eficiente para a população aumentar o poder de compra, bem como enfrentar a crise alimentar que aflige milhões de brasileiros.

Para isso, a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), em conjunto com outras 23 frentes, decidiu propor uma regulamentação da cesta básica no âmbito da reforma tributária, visando uma resposta rápida para controlar os preços dos alimentos.

Nesse sentido, a proposta regulamenta a Emenda Constitucional nº 132, de dezembro de 2023, relacionada à cesta básica, além de conceder ao Poder Executivo Federal a autoridade para reduzir o PIS e a COFINS sobre todos os itens da cesta básica proposta, antecipando-se à entrada em vigor e ao período de transição do IBS e CBS, a fim de mitigar de forma imediata o impacto no preço dos alimentos. A medida abrange tanto as cestas básicas federais quanto as estaduais.

De acordo com o presidente da FPA, deputado federal Pedro Lupion (PP-PR), a bancada vai trabalhar para zerar a alíquota de qualquer alimento. Além de permitir ao cidadão decidir o que quer comer, o parlamentar afirma que a população deve ter condições de adquirir todo e qualquer alimento.

“A solução para aumentar a oferta de alimentos para a população está na mesa e vamos trabalhar para aprovar junto com o governo que, claro, deseja o mesmo”, destacou.

Acerca da estrutura da cesta proposta, não há grande diferença em comparação com a cesta básica atual. A principal mudança gira em torno do ajuste das fontes de proteínas de origem animal para garantir a inclusão de todas as fontes alimentares importantes. Tal ponto, aliás, onde foram consideradas as particularidades de cada região do país, como o camarão para o Norte/Nordeste.

Segundo Lupion, a proposta foi a saída encontrada para unir preços acessíveis à uma alimentação saudável e completa. A FPA se reúne, ainda nesta terça-feira (26), às 12h, para apresentar o projeto de lei que regulamenta a cesta básica na reforma tributária.

