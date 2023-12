FPA destaca caráter sustentável do agro brasileiro em Dubai

Na 28ª Conferência do Clima da ONU

A 28ª Conferência do Clima da ONU (COP 28), que está sendo realizada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, tem sido palco de debates acerca da transição energética e do desenvolvimento sustentável mundial. A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) levou às discussões as soluções que o Brasil possui para a garantia de um futuro equilibrado, enquanto um país que produz e preserva.

De acordo com o presidente da FPA, deputado federal Pedro Lupion (foto), o fato lamentável da COP foi o discurso “infundado” do presidente da República. Para ele, Lula se aproveitou dos holofotes do evento internacional para criminalizar os representantes da população.

Na ocasião, se referiu ao Poder Legislativo como uma “raposa cuidando do galinheiro”.

“Mais uma tentativa estapafúrdia de criminalizar os legítimos representantes do povo. Todos os parlamentares empenhados na luta pela igualdade de direitos, por segurança jurídica e direito de propriedade, legítimas garantias previstas na nossa Constituição Federal de 1988.