Frei Clemente cai e terá que passar por CIRURGIA no fêmur

Província dos Capuchinhos acompanha quadro clínico



Na noite desta quinta-feira, dia sete, o assessor de Pascom da Paróquia São Francisco de Assis, de Umuarama e a Fraternidade dos Freis Capuchinhos, João Paulo Topan Junqueira, informaram que Frei Clemente Vendramim, por volta das 16h30 sofreu uma queda.

Ele precisou ser levado até o Hospital Nossa Senhora Aparecida (Umuarama) onde passou por exames para verificar o estado físico e o procedimento necessário a ser tomado.

Na noite, ele estava no quarto repousando, muito lúcido e conversando e demonstrando estar tudo normal, consciente da situação. Mas, terá realmente que fazer o procedimento cirúrgico e, enquanto repousa, aguarda transporte para levá-lo para Curitiba, o que deve ocorrer nesta manhã.

Deverá passar por cirurgia já que a suspeita é de fratura no colo do fêmur. E, na Capital paranaense, está a Igreja das Mercês, dos Capuchinhos que conta com uma boa estrutura para o religioso passar com mais comodidade o período pós-cirúrgico, onde será bem atendido na enfermaria do Convento.

João Paulo, disse que até por volta das 10h desta sexta-feira, um boletim oficial será divulgado nas plataformas sociais da Paróquia como Facebook, Instagram e no grupo do WhatsApp das pastorais da Paróquia. “No momento são informações extraoficiais porque aguardamos boletim nesta manhã. Mas estamos bem otimistas que vai dar tudo certo. Ele é uma pessoa muito forte, lúcida, está por dentro e sabe que teve uma fratura ali e que vai precisar fazer cirurgia e está muito confiante. Estamos aguardando a locomoção de uma ambulância”, assinalou.

Desde que ocorreu o incidente com o capuchinho frei Clemente muitas pessoas têm procurado informações do estado de saúde dele. “A questão da nota atualizada estamos só esperando pela confirmação do meio de locomoção. A nota que soltamos é que a Província vai para lá para fazer a cirurgia em Curitiba, mas até lá se eles resolverem fazer a cirurgia aqui em Umuarama, o frei também estará em ótimas mãos, porque aqui temos um Hospital de referência para esta situação do local onde quebrou e um dos paroquianos nossos, o Dr. Paulo Caetano é muito bom, é referência estadual na área”, explicou João Paulo.

No último domingo, dia 3, Frei Clemente celebrou o aniversário de sua Ordenação Presbiteral. O religioso, que foi pároco em Santo Antônio da Platina, possui 100 anos