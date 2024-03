Frei hospitalizado porém passa bem

Religioso foi pároco em Santo Antônio da Platina e tem 100 anos

O assessor de Pascom( Pastoral de Comunicação) da Paróquia São Francisco de Assis, de Umuarama e a Fraternidade dos Freis Capuchinhos, João Paulo Topan Junqueira, informaram que Frei Clemente Vendramim (fotos), por volta das 16h30 sofreu uma queda na última quinta-feira, dia sete.

Está em Curitiba no Hospital Nossa Senhora das Graças e ainda não há data agendada para a cirurgia, o que dependerá da avaliação dos médicos. Frei Clemente celebrou o aniversário de sua Ordenação Presbiteral.

A decisão foi tomada levando em consideração que na Capital do estado a Província conta com a estrutura do Convento das Mercês, onde ele receberá todo atendimento pós-cirúrgico necessário. No local há equipe de enfermagem, fisioterapia, entre outros profissionais.

O religioso, que foi pároco em Santo Antônio da Platina, possui 100 anos.

