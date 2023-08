E o Frei Clemente Vendramim faz 100 anos (assista tudo)

Ato religioso foi precedido de três noites de Tríduo; momento mais esperado foi homilia do religioso

A Ordem dos Frades Capuchinhos esteve em festa para comemorar e celebrar os 100 anos de vida do frei capuchinho com mais idade em todo o território brasileiro. Trata-se de Frei Clemente Vendramim que no dia 16 de agosto completou a idade, na Paróquia São Francisco de Assis, em Umuarama, na região Noroeste do Paraná.

A parte religiosa contou com o Tríduo que começou na quinta, dia 17 e se estendeu até a noite de sábado, 19, às 19h30. Nas três noites vários freis, religiosas, lideranças, leigos em geral se fizeram presentes naquela Igreja Matriz para participar do ato que culminou com uma celebração solene na noite do sábado, que atraiu centenas de pessoas ocupando literalmente todas as dependências da Igreja, com muitos fiéis ficando do lado de fora, porém, conseguindo participar a celebração.

Entre vários momentos marcantes, um que chamou a atenção foi à entrada de mais de 140 pessoas, homens e mulheres jovens/adultos hoje residindo em vários municípios espelhados pelo País que se fizeram presentes integrando um coral de vozes que emocionou a todos, principalmente o homenageado capuchinho. Mas, não se tratou apenas de um grupo, na realidade, adultos que foram crianças e os primeiros que compuseram o Coral Pequenos Cantores, fundado pelo religioso Frei Clemente.

O ato religioso começou tendo crianças e adolescentes do atual Coral que em determinado momento da Celebração, originou numa explosão de emoção quando as vozes se somaram e ecoaram pelo templo religioso tomado por muita emoção nítida no semblante dos três sobrinhos de sangue do homenageado, dos vários freis capuchinhos presentes de diversas paróquias e cidades, de padres de Umuarama, visitantes de algumas cidades como de Santo Antônio da Platina e o centenário Frei Clemente Vendramim.

No domingo, dia 20, às 9h30 teve início a Celebração da Missa em Ação de Graças pelos 100 anos de vida de Frei Clemente Vendramim (OFMCap) de seus 83 anos de Vida Religiosa e 77 anos de Vida Sacerdotal. Diversos freis (padres), seminaristas, diáconos, aspirantados, religiosas compareceram à Igreja, como também o Bispo Diocesano de Umuarama e administrador apostólico da Arquidiocese de Maringá, Dom Frei João Mamede Filho.

O ato religioso foi presidido por Frei Clemente que esclareceu que o rito litúrgico da Missa seria seguido tal como ele é, com sua riqueza celebrativa, sem acrescentar ou tirar algo, já que por si o ato já é uma celebração eucarística por excelência. O prefeito de Umuarama, Celso Pozzobom (PSC) e sua esposa Dulce, também participaram da Missa na manhã do domingo.

Um dos momentos mais esperados por todos ali presentes na Igreja Matriz da Paróquia São Francisco de Assis, de Umuarama foi a Homilia a ser feita por Frei Clemente que mostrou em suas palavras três fatores muito admiráveis: disposição, sabedoria e atualidade.

Ele falou sobre a importância do Sínodo (palavra grega) que quer dizer “caminhar juntos”, ou seja, o Sínodo dos Bispos para que as Dioceses possam entender a importância de caminhar juntos neste acontecimento eclesial, pois em outubro será celebrada a 16ª Assembleia dos Sínodos dos Bispos em Roma com o Papa Francisco.

O centenário religioso, esbanjando vitalidade e conhecimento, atraiu os olhares e ouvidos para cada gesto e palavras que pronunciava com alto teor de sabedoria, provocando nos padres e freis ali presentes a necessidade de um novo desafio, de uma missão em saída, indo ao encontro dos católicos que se afastaram da Igreja, que na companhia de lideranças e os praticantes da fé católica, possam se somar e ouvir as pessoas, saberem os motivos que as levaram a deixar a Igreja e sua riqueza festiva em segundo ou até mesmo terceiro plano de suas vidas.

O capuchinho Frei Clemente fez Doutorado em Teologia em Roma. Foi por duas vezes Provincial dos Freis Capuchinhos e corou os quatro dias celebrativos em homenagem ao seu aniversário, com uma Santa Missa por ele presidida com altíssima qualidade de evangelização, que mostra o quanto a Igreja Católica Apostólica Romana precisa continuar formando bem nos seminários e os religiosos se abrindo para que o Espírito Santo conduza os passos dos escolhidos na caminhada de evangelização da Igreja nos novos e desafiadores tempos.

De Santo Antônio da Platina aproximadamente 25 pessoas compareceram participando da última noite do Tríduo e da Missa dominical. Frei Clemente por duas ocasiões trabalhou na Paróquia Santo Antônio de Pádua quando era a única no município, com a presença dos freis capuchinhos.

Ele esteve pela primeira vez em Santo Antônio da Platina em 1995, transferido de Florianópolis (SC). Foi vigário paroquial e Pároco fazendo um belo trabalho principalmente junto às crianças e adolescentes formando um coral de vozes que hoje é o Sementinha. O prédio do Centro Pastoral Paroquial ao lado de baixo da Matriz central leva seu nome.

Os platinenses além de reverem Frei Clemente também puderam conversar e relembrar momentos marcantes dos capuchinhos em Santo Antônio da Platina, na presença de Freis como Pedrinho, Márcio, Evandro, Tosta, Lauro, Daniel Heinzen.

A Ordem dos Frades Menores Capuchinhos é uma ordem religiosa da família franciscana. O fundador, São Francisco de Assis, fundou a Primeira Ordem em 1209. Ele desejava viver uma vida de simplicidade, conforme ouvira do Evangelho que diz: “não levem ouro ou prata, nem sacola ou alforje, nem pão, nem bastão, nem tenham duas túnicas” (Mt 10,9-10).

Com o decorrer do tempo a Primeira Ordem se multiplicou em diversos ramos, existindo hoje três ramos principais: Os Franciscanos Conventuais (OFM Conv), Franciscanos Capuchinhos (OFM Cap) e os Franciscanos Observantes (OFM Obs), que no século XIX foram chamados de OFM ou simplesmente “menores”. Todos os três ramos formam a ”grande” Primeira Ordem fundada por São Francisco de Assis.

Após a Missa em Ação de Graças, na manhã do domingo, dia 20, foi servido um almoço por adesão, no Salão de festas da Igreja Matriz da Paróquia São Francisco de Assis. Como não poderia ser diferente, várias pessoas tiraram fotos com o capuchinho que também recebeu ao final da Missa, um quadro assinado pelo Papa Francisco dando a bênção apostólica ao frei Clemente pelo seu aniversário natalício. O coral que animou a Missa prestou uma homenagem com uma música inédita feita exclusivamente para o capuchinho homenageado. Também os Correios fabricou um selo comemorativo ao aniversário de Frei Clemente Vendramim, o capuchinho mais idoso do País.

Reportagem: Fábio Galhardi