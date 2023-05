Frei Clemente festeja 100 anos com saúde

Capuchinho esbanja lucidez e vitalidade na atividade vocacional

No próximo dia 20 de agosto, às 9h30, será celebrada Missa em Ação de Graças pelos 100 anos de vida dele que é considerado o Frei Capuchinho em atividade com mais idade em todo o território brasileiro: Frei Clemente Vendramim(fotos).

O ato religioso será presidido por ele na Igreja Matriz da Paróquia São Francisco de Assis, Diocese de Umuarama e poderá terá a presença do Bispo Dom Frei João Mamede OMF Conv., caso a data não coincida com a programação de visitas pastorais do religioso pois a Diocese está em festividade pelo seu Jubileu de Ouro.

Após a Missa, está sendo programado um almoço festivo por adesão a ser realizado no Salão Santa Clara, anexo à Matriz que fica nas imediações da Praça Mascarenhas de Moraes.

Estima-se que a refeição será para 500 pessoas já que o local acomoda aproximadamente 800 comensais sentados. O valor por pessoa ainda não foi definido pela organização, conforme informou o funcionário da secretaria da Casa Paroquial, João Paulo. Ele também adiantou que está sendo preparado um Tríduo comemorativo aos 100 anos do frei capuchinho.

De Santo Antônio da Platina está sendo organizada uma excursão para participar da Missa em homenagem ao aniversário do capuchinho, além de alguns fiéis que vão com seus veículos próprios.

No dia 16 de agosto Frei Clemente completará um século de idade esbanjando lucidez e vitalidade. Atualmente, exerce a vocação sacerdotal na Paróquia São Francisco de Assis, como Vigário paroquial. Em três de março ele também completou uma marca importante na caminhada religiosa com 77 anos de ordenação sacerdotal.

Nascido em 16 de agosto de 1923, Frei Clemente fez a Vestição, que é a iniciação religiosa, em 11 de fevereiro de 1939, quando tinha 16 anos de idade.

Outra data marcante da caminhada deste ser humano religioso foi a Profissão Temporária que ocorreu em 14 de fevereiro de 1940, aos 17 anos de idade que, segundo a Ordem dos Frades Menores, é o “período durante o qual se completa a formação para viver de modo mais pleno a vida própria da Ordem e melhor cumprir sua missão”. Na Ordem Franciscana (OF), os votos dos professos temporários são renovados anualmente até o momento da profissão solene.

Quando tinha 21 anos de idade, Clemente fez a sua Profissão Perpétua em 4 de outubro de 1944. De acordo com a OF isso representa a adesão definitiva na Ordem ou congregação religiosa. Embora a primeira profissão marque para sempre a vida do religioso, a perpétua renova de forma decisiva o seu compromisso e seguimento a Deus e à Igreja.

Com 22 anos o então seminarista Vendramim realizou a Ordenação Diaconal em 18 de novembro de 1945. O diaconato é o primeiro grau do Sacramento da Ordem, se dedica ao serviço ao povo de Deus na caridade, na palavra e na liturgia. Com a ordenação, o seminarista dá um novo passo em direção ao sacerdócio.

A Ordenação Presbiterial aconteceu em 3 de março de 1946, quando Clemente tinha 23 anos ide idade. O Pontifical Romano diz que esta ordenação é constituída por seis partes: eleição do candidato, homilia, propósito do eleito, ladainha, imposição das mãos e prece de ordenação, unção das mãos e entrega da patena e do cálice. Como as demais ordenações, a sacerdotal é realizada dentro da Celebração Eucarística (Missa).

Frei Clemente foi por quase nove anos, Pároco da Paróquia Santo Antônio de Pádua, a única na época, em Santo Antônio da Platina. Sempre se destacou com sua postura firme, rígida, porém, não menos acolhedora.

Uma de suas marcas sempre foi e é a sabedoria e o dom da palavra, com homilias nas Missas que deixava o povo maravilhado com explicações dos textos bíblicos como poucos religiosos conseguiam; muito profundas suas temáticas espirituais.

Ainda hoje, em Missas que ele preside e são transmitidas pelas redes sociais da Paróquia São Francisco de Assis, nota-se um riquíssimo conteúdo explicativo e motivador das Escrituras Sagradas. Frei Clemente também foi o Provincial dos Capuchinhos e, sempre apoiou o trabalho pastoral na Paróquia junto a crianças e adolescentes, tanto que foi o idealizador da fundação do grupo de cantos Sementinha que até hoje está em evidência e com os alunos da Escola Spaço, Arte e Música, apresentam o Natal de Luz em dezembro. O prédio do Centro Pastoral Catequético, ao lado da Igreja Matriz central platinense leva seu nome.

Clemente Vendramim é de uma família de oito irmãos. Porém, somente ele seguiu o caminho da vocação sacerdotal como Frei pertencendo à Ordem dos Frades Menores Capuchinhos – ramo da ordem franciscana fundada por São Francisco de Assis.

Ao Npdiario, o religioso capuchinho recordou da infância e que sua família era muito unida e rezava o Terço todos os dias. “Vivíamos a religião como algo muito próprio da existência nossa. E veio a ideia de alguém da família seguir a vida religiosa e sacerdotal e foi o meu caso. A minha vocação começou aos oito anos de idade mais ou menos como uma espécie de desejo de ser frei. E foi aumentando até os 10 anos quando entrei no Seminário. Nunca me arrependi nenhum instante sequer de ser padre. Porque a vida de religioso e sacerdote que estou levando é uma vida de plenitude, uma vida de satisfação, uma vida de realização pessoal muito profunda, grande, mas que tem momentos de dificuldades é claro, mas que são vencidos pela graça Divina”, recordou.

Os freis capuchinhos ao longo de suas histórias foram e continuam constituindo comunidades, construindo igrejas, formando bases sólidas de pastorais, enfim, têm um trabalho exemplar de criação e fortalecimento da caminhada religiosa de muitos leigos que abraçam o impulso capuchinho que os impulsionam a continuar a missão mesmo quando os freis estão ausentes.

Os Freis têm uma temática de vida religiosa muito próxima do povo e, com isso Frei Clemente destaca que além de frei a alegria imensa que tem de “continuar a estar a serviço dos irmãos. Não há satisfação maior do que ver uma pessoa que chega atormentada e você pela graça Divina que recebeu, pelo poder do sacerdócio que tem e por uma vida religiosa que leva deixar esta pessoa tranquila, alegre e aliviada”.

Frei Clemente fez questão de deixar uma palavra à juventude quanto ao chamado vocacional. “Aos jovens e adolescentes. Não descartem a ideia, alimentem. Louvem a Deus”. E completou: “Se eu tivesse que recomeçar nos meus 10 anos, não mudaria nada daquilo que eu escolhi até hoje. E espero manter até o fim dos meus dias. Estou contente, satisfeito demais com a vida religiosa e com a vida sacerdotal que estou levando. Uma grande graça que Deus me concedeu e, ainda, completar 100 anos de idade”.

São Francisco de Assis foi o fundador da primeira Ordem dos Capuchinhos em 1209. Ele desejava viver uma vida de simplicidade, conforme ouvira do Evangelho que diz: “Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos; não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão; pois o trabalhador é digno do seu sustento” (Mateus 10,9-10).

A Regra e vida dos Frades Menores é esta: Observar o Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, vivendo em obediência, sem propriedade e em castidade. Com o decorrer do tempo a Primeira Ordem se multiplicou em diversos ramos, existindo três ramos principais: Os Franciscanos Conventuais (OFM Conv), Franciscanos Capuchinhos (OFM Cap) e os Franciscanos Observantes (OFM Obs), que no século XIX foram chamados de OFM ou simplesmente “menores”. Todos os três ramos formam a grande Primeira Ordem fundada por São Francisco de Assis.