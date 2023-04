Frustrado um assalto em bairro (assistam)

Um elemento foi apreendido e dois fugiram

Três elementos tentaram assaltar um homem na noite desta quarta-feira (dia 26), na rua Cícero Ferreira Dias, Jardim São Francisco, em Santo Antônio da Platina. Ao menos três adolescentes participaram do ato infracional, abusado, porque o bairro é um dos mais seguros da cidade, com câmeras de monitoramento, cercas elétricas, grupo de WhatsApp ativo etc.

Ao guardar o veículo entrar na garagem, um dos bandidos invadiu a residência. O morador questionou o motivo. Nesse momento, o rapaz levantou a blusa, mostrando uma arma que estava na sua cintura. A vítima tentou se defender e o ladrão fugiu a pé, assim como os comparsas.

O celular de um integrante do bando caiu.

Um jovem de 17 anos foi apreendido pouco depois saindo de um matagal no final da Avenida Oliveira Motta, tentou, mas não conseguiu fugir e ainda confessou.

A arma era um simulacro (cópia) de uma pistola Taurus 24/7.