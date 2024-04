Furgão tomba entre Pinhalão e Tomazina

Motorista de 50 anos perdeu controle da direção

Acidente às 21h45m desta terça-feira, dia 16, no KM 70 da PR-272, em Pinhalão. Um Mercedes Benz 311 (placas de Colombo-PR) tombou no sentido de Tomazina.

O condutor de 50 anos, com ferimentos, foi encaminhado à Santa Casa de Misericórdia de Jacarezinho. Ele perdeu o controle do furgão Sprinter 2.2 à margem direita da via base do seu sentido de tráfego.

Tempo bom em pista simples e curva fechada.

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Cornélio Procópio atendeu a ocorrência.