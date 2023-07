Furta Corsa em Nova Fátima mas capota e é preso em Cornélio

Marginal já tinha mandado de encarceramento

Um homem de 38 anos furtou um carro em Nova Fátima na tarde neste sábado, dia primeiro, tentou fugir, porém capotou no KM 67 da PR-160, em Cornélio Procópio. Ferimentos leves.

O Corsa Hatch Joy (placas de Nova Fátima) transitava no sentido de Cornélio Procópio, e, conforme dados fornecidos pela PM procopense que encontrava-se no local em virtude da confirmação do furto, estava dominado.

O condutor, que já tinha mandado de prisão em seu desfavor aberto, foi detido e encaminhado para cadeia.

O tempo estava bom numa pista simples e reta.

A Unidade Operacional Platina da Polícia Rodoviária Estadual atendeu a ocorrência.