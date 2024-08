Furta em Nova Fátima e é preso pela P.R.E. em Ribeirão do Pinhal

Ação policial na madrugada deste sábado

Integrantes da Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Santo Antônio da Platina em deslocamento da Agrofest (Santa Cecília do Pavão) encontraram um indivíduo em Ribeirão do Pinhal. Aconteceu na madrugada deste sábado, dia três, no KM 95 da PR-218.

Ele empurrava uma motocicleta, sem capacete, às margens da rodovia. Devido a atitude suspeita a equipe resolveu realizar a abordagem. Ao ser indagado, confessou ter furtado a Honda CG Titan (placa de Nova Fátima).

Em contato com a Rádio patrulha da Polícia Militar, confirmado o crime.

O autor e o veículo recuperado foram entregues na Delegacia de Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal, a qual fez o flagrante.