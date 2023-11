Furtada Sociedade RURAL do Norte Pioneiro (assista)

Bandido levou fios e ainda quebrou sanitário

Exclusivo: A sede da Sociedade Rural do Norte Pioneiro foi furtada às 17h29 desta sexta-feira, dia dez, em Santo Antônio da Platina.

O marginal agiu sozinho, chegou a receber um choque elétrico (no início do vídeo é possível reparar que salta para trás) , furtou fios do jardim, depois vandalizou o sanitário feminino e , inclusive, quebrou a pia.

O presidente da entidade, Celso Freitas, foi procurado pela reportagem e confirmou o fato:

“Nossa secretária saiu às 17 horas e o ladrão agiu 1meia hora depois… Furtos se tornaram frequentes nas imediações, danificaram recentemente a lanchonete Horse… há suspeitas que viriam do Residencial Botarelli , ou que passaram por aquelas chácaras no fundo da Recinto e também do desativado CTG (Centro de Tradições Gaúcha); estamos avaliando fechar o parque da Efapi inteiro com alambrados”, afirmou na manhã deste sábado, dia 11.