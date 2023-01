Furto em elevatória causa falta d´água em SAP

Crime ocorreu numa das elevatórias neste sábado

Foi registrado furto numa das elevatórias do sistema em Santo Antônio da Platina na madrugada deste sábado, 28. A ação implicou em danos na unidade e furto de um transformador. A previsão é concluir o serviço de manutenção até de tarde.

A distribuição de água, no entanto, deve voltar ao normal entre a noite de sábado e manhã deste domingo, 29.

Podem ficar sem água, principalmente, clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar. A Sanepar lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

A Sanepar pede a colaboração de todos e orienta para que a população utilize a água com racionalidade, evitando desperdícios.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.